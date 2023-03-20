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ВС России ликвидировали на донецком направлении более 245 радикалов за сутки

15:51
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в понедельник, что российские войска за сутки уничтожили до 55 украинских военных на купянском направлении, свыше 50 военных ВСУ и гаубицу Д-20 - на южнодонецком и запорожском направлениях, более 245 радикалов - на донецком направлении.

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Также сообщается, что ВС России уничтожили на краснолиманском направлении более 100 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б", а на херсонском направлении - до 40 военных ВСУ и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Кроме того, отмечено, что Вооруженные силы России поразили за прошедшие сутки 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

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