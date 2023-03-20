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В России признан нежелательным британский "Институт государственного управления"

16:28
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Информация направлена в Минюст

Генпрокуратура по результатам проверки признала нежелательной в России деятельность британского "Института государственного управления".

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"Установлено, что в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность, в том числе по проведению кампаний по дискредитации органов государственной власти и управления Российской Федерации, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в Генпрокуратуре, при участии организации организовывались русофобские конференции и фабриковались "доказательства" вмешательства Москвы во внутренние дела европейских государств.

Информация направлена в Минюст.

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