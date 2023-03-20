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Собянин: под заселение по программе реновации уже передано 220 новостроек

16:46
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Жители получают комфортные квартиры с готовой отделкой

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что переселение по программе реновации начали свыше 109 тысяч москвичей, при этом большая часть из них уже отметила новоселье.

"С запуска программы под заселение переданы 220 новостроек во всех административных округах столицы - это 3 млн кв. м современного жилья", - уточнил глава города.

Как добавил мэр, больше всего домов передано в ЮВАО, ЮЗАО и СВАО.

"Жители получают комфортные квартиры с готовой отделкой", - подчеркнул Собянин.

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