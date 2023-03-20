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В Кремле началась неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина

16:39
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Официальные мероприятия назначены на завтра

В Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР и Цзиньпина, передает РИА Новости.

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Официальные мероприятия назначены на завтра.

Российский лидер поздравил китайского коллегу с переизбранием на пост председателя КНР, отметив эффективность китайской экономики и управления. Как подчеркнул Путин, Китай за последние годы сделал рывок, во всем мире это вызывает неподдельный интерес.

"И мы даже немножко вам завидуем", - пошутил Путин.

Он уточнил, что внимательно ознакомился с планом Китая по урегулированию на Украине и планирует обсудить документ.

У России и Китая много совместных задач и целей, резюмировал глава государства.

Си Цзиньпин прибыл в Россию в понедельник днем. Самолет делегации Китая приземлился в подмосковном аэропорту "Внуково". Это первый государственный визит лидера КНР после его переизбрания. Ожидается, что на переговорах будут затронуты ключевые темы международной повестки.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в понедельник пройдет неформальная беседа и неформальный обед. Во вторник, 21 марта, состоятся церемония официальной встречи, переговоры в узком составе, следом - в расширенном составе двумя делегациями, а затем - подписание документов и заявление для СМИ.

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