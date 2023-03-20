Гибель основателя группы Cream Soda подтвердили

Его тело опознали

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб, его тело опознали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Об обнаружении в Волге тела основателя группы Ceam Soda Дмитрия Свиргунова ранее сообщил Telegram-канал Shot.

Музыкант вместе с друзьями в ночь на 20 марта вышел на непрочный лед в селе Диево-Городище. У компании была традиция – вместе перейти Волгу. На обратном пути лед не выдержал, и люди ушли под воду.

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