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Гибель основателя группы Cream Soda подтвердили

17:05
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Его тело опознали

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб, его тело опознали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Об обнаружении в Волге тела основателя группы Ceam Soda Дмитрия Свиргунова  ранее сообщил Telegram-канал Shot.

Музыкант вместе с друзьями в ночь на 20 марта вышел на непрочный лед в селе Диево-Городище. У компании была традиция – вместе перейти Волгу. На обратном пути лед не выдержал, и люди ушли под воду.

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