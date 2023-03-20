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ЦБ обязал банки использовать российскую инфраструктуру

17:47
  • понедельник
  • 20 марта 2023

При переводах внутри страны

ЦБ сообщил, что с 1 октября 2023 года банки для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России будут обязаны использовать только отечественную финансовую инфраструктуру и российские сервисы.

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"Информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России", - сказано в сообщении регулятора.

Там добавили, что мера позволит обеспечить надежность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций.

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