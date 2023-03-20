Собянин: Филиал поликлиники №8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

Поликлинику обновили по новому московскому стандарту

Филиал поликлиники №8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы обновили его по новому московскому стандарту, уже ставшему брендом столичного здравоохранения", - написал мэр.

Медпомощь в современных и комфортных условиях смогут получать около 40 тысяч москвичей. Её будут оказывать врачи 8 специальностей: терапевт, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог и эндокринолог. Поликлиника сможет принимать 558 человек в смену.

Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания с мягкой мебелью и кулерами, для врачей и медсестёр — уютные комнаты отдыха. Прилегающую территорию благоустроили. В поликлинике установлено современное оборудование: цифровой маммограф, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, офтальмологическое оборудование и пр.

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