Продолжается заявочная кампания Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Подать заявку можно до 15 мая

В России до 15 мая проходит заявочная кампания Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В этом году премия пройдет по 11 основным номинациям, для участия необходимо зарегистрироваться на портале премия.мывместе.рф.

Учредителем Премии является Федеральное агентство по делам молодежи, организатором - Ассоциация волонтёрских центров. ГБУ города Москвы "Мосволонтёр" при поддержке Комитета является организатором заявочного и регионального этапов премии.

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