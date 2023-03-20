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Левкин: С начала года в границах бывших промзон Москвы ввели более 1,5 млн кв метров недвижимости

18:51
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Введено в эксплуатацию 38 объектов

С начала 2023 года в границах бывших промышленных зон столицы ввели в эксплуатацию более 1,6 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Введено в эксплуатацию 38 объектов", - говорится в сообщении.

Более половины от введенной площади – 851 тыс. кв. м. - занимает жилье, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Всего с 2011 года в границах промышленно-коммунальных территорий города было введено 1138 объектов капитального строительства общей площадью 37,5 млн кв. м, из них 15,7 млн кв. м - жилая площадь квартир. Наибольшее количество введенных в эксплуатацию объектов находится в Южном административном округе столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время в столице разрабатывается больше 150 проектов развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Их градостроительный потенциал составляет 35 млн кв. м.

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