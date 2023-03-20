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С Бали депортировали 13 россиян

18:42
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Из-за нарушений условий пребывания

Индонезия депортировала 47 иностранных туристов, включая 13 россиян, пишет агентство Bloomberg.

Как уточняется в заметке, это связано с нарушением условий пребывания и неправильным использованием вида на жительство.

Индонезийские власти при этом отмечают, что депортация остается последним средством.

Ранее СМИ писали, что губернатор Бали Ваян Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну.

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