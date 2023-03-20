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Особое внимание - новым регионам: о чем говорил Путин на заседании коллегии МВД

22:33
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Президент поручил оперативно навести порядок с выдачей паспортов

Министерству внутренних дел удалось улучшить целый ряд показателей. Самый главный из них - раскрываемость. Министр внутренних дел доложил Владимиру Путину: в 2022 году установлены лица, которые совершили более миллиона преступлений. Процент раскрытых убийств приближается к 100. Изнасилований, причинение тяжкого вреда здоровью - к 95. Смертность на дорогах за последние десять лет сократилась уже почти вдвое. Это тоже очень хороший результат, отметил президент. Но останавливаться на достигнутом не стоит.
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В ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областях - еще много работы. В новых российских регионах еще идет становление системы территориальных органов внутренних дел. Путин обратил внимание министра и руководящего состава МВД на то, что проблемы существуют и их надо решать в кратчайшие сроки.

Путин: "Такие формальные вещи, как выдача паспортов. Я понимаю, наверное, есть здесь и сложности, но это не такие, которые министерство не в состоянии было бы решить. Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать. Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени. Кто этим занимается? Эти люди должны ответственно подойти к решению этой задачи. Если не умеют - надо научить. Не хотят - надо повысить, куда-нибудь перевести. Займитесь как следует. Я серьезно говорю".

Выступая перед руководящим составом МВД и раздавая указания, президент немало времени уделил коррупционным и экономическим преступлениям. В условиях санкционного давления российские предприниматели действуют в сложных условиях. Задача Министерства внутренних дел, равно как и других профильных ведомств, Генпрокуратуры, Федеральной службы безопасности - соблюсти баланс. Жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем, хищений бюджетных средств, особенно при реализации гособоронзаказа, нацпроектов, программ импортозамещения и поддержки бизнеса. Но при этом не мешать бизнесу работать и развиваться.

Путин: "Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. Тогда и заводить его не нужно, просто дестабилизируем работу целых трудовых коллективов и предприятий. Это абсолютно недопустимо, обращаю ваше внимание".

Очень чувствительная тема - миграция. Это вопрос сложный, комплексный и затрагивающий абсолютно все сферы жизни. Административные процедуры здесь должны уйти в цифру. И стать прозрачными. Тогда удастся повысить контроль за миграционной обстановкой. А это, между прочим, имеет принципиальное значение для национальной безопасности, отметил президент.

Глава МВД Владимир Колокольцев, в свою очередь, рассказал о работе полиции в этом направлении: "В отчетном периоде на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции и на 11% – случаев фиктивной постановки иностранцев на учет. Проведено около 300 тысяч проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов: объектов строительства, торговли, сферы услуг. Результатом комплексного подхода стало увеличение более чем в 2,5 раза количества лиц, выдворенных и депортированных за пределы России".

Также в приоритетах - борьба с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году выявлено и раскрыто 173 тысячи подобных преступлений. Изъята 31 тонна наркосодержащих веществ.

А еще Владимир Путин отметил, что почти четверть зафиксированных преступлений совершены с использованием информационных технологий. В МВД поддерживают необходимость введения оборотных штрафов для компаний, которые разглашают личные данные граждан. С 1 января вступили в силу все положения законодательства, предусматривающие блокировку подменных номеров. Начала действовать административная ответственность в отношении операторов связи. Президент напомнил: не стоит забывать о профилактической работе. Объяснять - как не стать жертвой мошенников. В целом же результаты работы МВД за прошедших год глава государства оценил положительно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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