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Погиб основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов: что известно

22:44
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Он был в числе пяти человек, которые на Волге провалились под лед

По предварительным данным, именно тело 35-летнего Дмитрия Свиргунова, сооснователя группы Cream Soda, водолазы достали из-подо льда первым. Двое, в том числе 25-летний брат музыканта, пропали без вести. Спасатели весь день прочесывали дно. Пока - безрезультатно.

Звонок на пульт дежурного поступил в ночь с воскресенья на понедельник в 3:30. Компания из 10 человек гуляла по Волге. Пятеро провалились под лед. Это произошло примерно в 350 метрах от берега. Выбраться, ухватившись за кромку, смогли только двое. Валерия Дерман, спутница лидера группы Cream Soda, выжила. А вот 27-летний ярославский музыкант Аристарх Ухтомский скончался в машине скорой помощи. Из воды его вытащили уже в критическом состоянии.

"Эта территория опасна для нахождения на льду. Учитывая, что там поворот реки и бывают довольно часто промывы льда. Они там попали под эти промывы", - сказал Сергей Зубрицкий, заведующий отделом по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Некрасовского района Ярославской области.

Об особенностях Волги в этих краях говорят все местные. Дмитрий Свиргунов и сам родом из Ярославской области. В селе Диево-Городище, где и произошла трагедия, живет его мама. Музыкант здесь часто бывал. И должен был знать об опасности весеннего льда.

"Март-апрель - у нас та сторона начинает потихоньку стаивать, по той стороне идет теплая вода с Ярославля, потому что там спускают воду-то", - говорит местный житель.

По некоторым данным, в деревне на берегу Волги Дмитрий Свиргунов праздновал день рождения. Возможно, поэтому компания ночью не просто прогуливалась по замерзшей реке, но и пела, танцевала. Прямо на льду. Директор группы Никита Савенков, правда, эту информацию не подтверждает: "Недавно был у Димы ДР. Но это куда раньше, чем событие. Это было Москве. Просто ребята гуляли, отдыхали и ничего более, так вот получилось".

В деревне артиста вспоминают как доброго, отзывчивого и веселого парня. А вот навеселе ни музыканта, ни его друзей никогда не видели. Продавцы говорят, часто покупали энергетики, чипсы, но не спиртное.

Группа Cream Soda по музыкальным меркам молодая - ей чуть больше 10 лет. Известна несколькими хитами. В некоторых из них поклонники сейчас видят роковые пророчества. Например, песня "Больше никаких вечеринок" или композиция "Volga". На последнюю в жизни прогулку Дмитрий Свиргунов отправился именно с любимой девушкой. Волга разлучила их навсегда.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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