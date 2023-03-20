Мишустин призвал избавить преподавателей от бюрократической нагрузки

Премьер встретился с главой Рособрнадзора

Преподавателей школ и вузов необходимо избавить от бюрократической нагрузки и свести к минимуму отчеты. Это требование премьер Михаил Мишустин обозначил на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, передает "ТВ Центр".

Ведомство уже внесло поправки в закон. Согласно документу, теперь установлен четкий перечень отчетов, которые должен заполнять учитель. Их будет всего пять для классного руководители и три - для остальных учителей. Мишустин призвал распространить эту практику на институты и университеты.

Еще один вопрос - отказ от Болонской системы и приведение к единым российским стандартам образовательных учреждений в новых регионах.

"Вопрос касается интеграции образовательных, научных учреждений новых территорий, которые присоединились к Российской Федерации, в российское правовое пространство. Очень многое предстоит сделать в сфере подготовки и нормативных актов, и законодательных изменений, вопросов, связанных с лицензированием, государственной аккредитацией, признанием дипломов, аттестатов. Нужно очень внимательно следить, чтобы все процедуры, связанные с интеграцией в правовое пространство Российской Федерации научных, учебных заведений из новых регионов, проходили безболезненно для них, комфортно. Это непросто, но это достижимо. Продолжайте эту работу и регулярно докладывайте об этом", - сказал Мишустин.

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