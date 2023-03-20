США выделили Украине новый пакет военной помощи

На 350 миллионов долларов

Соединенные Штаты предоставили Украине очередной пакет военной помощи на 350 миллионов долларов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, которого цитирует ТАСС.

В пакет войдут среди прочего боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также - противорадиолокационные ракеты HARM, боекомплекты для БМП Bradley, противотанковые вооружения и речные катера.

Блинкен добавил, что "пока Россия не положит конец боевым действиям, Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

В Пентагоне уточнили, что в рамках нового транша Киев получит в том числе артиллерийские снаряды калибра 155 мм и противотанковые системы АТ-4.

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