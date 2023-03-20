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Умер старейший Герой Советского Союза Василий Решетников

20:20
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Ему было 103 года

В возрасте 103 лет умер Герой Советского Союза Василий Решетников, передает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Собеседник агентства выразил соболезнование родным и близким покойного.

Решетников в период с 1969 по 1980 годы командовал Дальней авиацией СССР. Он - заслуженный военный летчик СССР, заместитель главнокомандующего ВВС СССР (1980-1986), генерал-полковник авиации, был старейшим по возрасту и по дате награждения Героем Советского Союза.

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Василий Решетников
Василий Решетников
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