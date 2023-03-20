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Минобороны: два американских бомбардировщика обнаружили в небе над Балтикой

22:46
  • понедельник
  • 20 марта 2023

В воздух был поднят истребитель Су-35

Российские средства ПВО в понедельник обнаружили в небе над Балтийским морем две цели, следовавшие в сторону границы России. Как сообщили в Минобороны, цели были идентифицированы как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США.

"В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе", - сообщили в российском Минобороны.

После удаления самолетов от российской границы истребитель вернулся на аэродром.

В Минобороны подчеркнули, что полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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