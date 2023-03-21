Искусственный интеллект начинает вытеснять реальность из массового сознания

ИИ уже пишет музыку

Искусственный интеллект стремительно вошёл в нашу жизнь - и, похоже, начинает вытеснять реальность из массового сознания. Так называемые чат-боты - продукт искусственного интеллекта, с которыми можно общаться почти как с живым человеком. Это не просто поисковая система, дающая ссылки на информационные ресурсы. Нечто большее! Достаточно задать вопрос, дать чётко сформулированное задание - и на выходе... Всем памятна недавняя история столичного студента, который заказал курсовую работу искусственному интеллекту: никто и не заметил бы, если бы сам не похвалился.

Искусственный интеллект уже пишет музыку. Но, например, известный звукорежиссер Эндрю Шепс считает: надрессированный разум просто не способен придумать ничего нового.

Интеллектуальный уровень искусственного помощника зависит от того, сколько информации ему скормили. Программисты просят написать элементы кода, злобные хакеры пытаются использовать для создания вирусов. Но всё больше искусственный интеллект используют просто для общения.

Несколько лет назад полмира смеялось над японцем, женившемся на виртуальном существе, живущем в колбе. Закончилось всё трагедией: компания-производитель перестала обновлять программу - и отношения угасли. Сегодня сервисы знакомств предлагают для общения, например, мужчину мечты за 300 долларов, который будет вам верен, заботлив на словах, будет ловить каждое ваше слово. И даже не будет спорить. Пока искусственный интеллект не обновит алгоритм.

В январе этого года статья учёных из Плимутского университета о том, как искусственный интеллект обманывает человека, бурно обсуждалась в научных кругах, пока не выяснилось: научная работа написана ChatGPT, искусственным интеллектом.

С кем лучше общаться - решать вам. Но уже стали нормой романтические чаты, в которых всё в действительности не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"