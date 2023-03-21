Эксперт оценил визит Си Цзиньпина в Россию

Москва и Пекин соглашаются, что роль Запада в международных отношениях – негативная

Насколько близки подходы Москвы и Пекина к решению международных проблем? Почему визит китайского лидера в Россию вызвал негативную реакцию на Западе? И можно ли рассчитывать, что по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина прозвучат новые предложения по ситуации на Украине?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым.

"Мне кажется, что Россия и Китай соглашаются, что роль Запада в международных отношениях на сегодняшний день – негативная, дестабилизирующая и что США пытаются повернуть время вспять, остановив движение к формированию многополярного мира", - отметил он.

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