Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Мста-С"

Они применяются в зоне СВО

Оборонительные сооружения украинских боевиков уничтожают подразделения Западного военного округа. Минобороны публикует кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Мста-С".

Расчёты с помощью снарядов калибром 152 миллиметра способны поразить противника на расстоянии до 30 километров. Огонь могут вести как с закрытых позиций, так и прямой наводкой - без предварительной подготовки.

На этот раз уничтожен взводный опорный пункт неонацистов. Определяют вражеские позиции и контролируют поражение целей наши разведчики. Потом артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответные удары националистов.

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