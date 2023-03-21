Названы имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Старший лейтенант Александр Ксенофонтов, продвигаясь в составе батальонно-тактической группы, оказался под массированным огнём националистов. Мгновенно сориентировавшись, Александр вывел колонну в безопасное место и организовал оборону. А затем вернулся и эвакуировал раненых с поля боя, чем спас им жизнь.

Ефрейтор Данил Ивлев - гранатомётчик взвода ПТУР - отражал массированное наступление неонацистов на стратегически важном направлении. Точными выстрелами он уничтожил вражеский танк и два бронетранспортёра иностранного производства, а также большое количество живой силы противника.

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