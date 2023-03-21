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Атаковавшие Джанкой дроны были "украшены" популярными мемами

08:31
  • вторник
  • 21 марта 2023

Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор

Целью всех сбитых на севере Крыма беспилотников (БПЛА) были гражданские объекты.

Об этом во вторник, 21 марта, заявил советник главы республики Олег Крючков в своем telegram-канале. В каждом БПЛА были взрывчатка и шрапнель.

"Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами", - написал он.

Этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор, предположил Крючков.

"Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых ПВО беспилотников интернет-мемы", - добавил он.

Вечером в понедельник в Джанкое на севере Крыма сработала ПВО. Пострадал один человек, его жизнь вне опасности. Обломки повредили несколько объектов в городе и электросети.

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