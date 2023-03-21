Москва исключила участие четырех стран в переговорах по урегулированию на Украине

Участники конфликта не могут входить в контактную группу

США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть нейтральными посредниками в урегулировании на Украине.

Об этом во вторник, 21 марта, заявили в МИД России. На Смоленской площади объяснили, что эти государства являются "участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины". Они поставляют оружие и наемников, снабжают ВСУ разведданными и обучают украинских солдат.

Помимо этого, Запад ввел антироссийские санкции, заблокировал зарубежные активы, требует создания трибунала для наказания ее руководства и шантажирует другие страны, запрещая им сотрудничать с Москвой.

"Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны", - передает заявление МИД РИА Новости.

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". По его мнению, в нее должны войти США, Великобритания, Франция и Германия.

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