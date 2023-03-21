Мишустин проведёт встречу с Си Цзиньпином

Встреча пройдет в первой половине дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Переговоры пройдут во вторник, 21 марта, анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Встреча запланирована на первую половину дня. Позже в этот же день китайский лидер должен провести полноформатные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом 20 марта, его поездка продлится три дня. В первый день поездки Си Цзиньпин провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась 4,5 часа.

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