Мишустин проведёт встречу с Си Цзиньпином

Встреча пройдет в первой половине дня
Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Переговоры пройдут во вторник, 21 марта, анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.
Встреча запланирована на первую половину дня. Позже в этот же день китайский лидер должен провести полноформатные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом 20 марта, его поездка продлится три дня. В первый день поездки Си Цзиньпин провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась 4,5 часа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"