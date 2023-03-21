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В России предложили запретить импорт пластиковых товаров

09:56
  • вторник
  • 21 марта 2023

Это ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики

Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика в Россию.

Всего в списке 28 товаров. Кроме того, рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

"Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт <…> всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева", - сообщает газета.

Рассмотрение вопроса об ограничении использования отдельных видов упаковки начнется только после проведения анализа ее альтернативных видов, а также стоимости.

На данный момент доля импорта продукции готовых изделий из пластика занимает более 20% российского рынка.

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