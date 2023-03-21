Против блогера Митрошиной возбудили уголовное дело

Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов

Следственный комитет по Москве возбудил дело против блогера Александры Митрошиной из-за уклонения от уплаты налогов.

По данным ведомства, с октября 2020-го по май 2022-го, продавая свои курсы как ИП, заработала сильно больше лимита по упрощенной системе налогообложения (150 миллионов рублей), но терять больше 6% от выручки не хотела, поэтому использовала другие ИП.

Таким образом, 28-летняя Митрошина не уплатила налоги на сумму более 120 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.

Митрошина – автор курсов и марафонов о том, как эффективно продавать товары и услуги в социальных сетях. Девушка называла себя "матерью российского инфобиза и блогинга". В Instagram (запрещен в России – прим.ред.) у нее более четырех миллионов подписчиков.

Ранее по аналогичному делу попалась блогер Валерия (Лерчек) Чекалина. Она не уплатила налоги на сумму более 300 миллионов рублей.

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