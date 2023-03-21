Македония передала Украине непригодные для полета Су-25

Истребители не были частью арсенала армии страны

Македония подтвердила, что передала Украине непригодные для полета четыре истребителя Су-25.

Об этом заявила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска. Речь идет о трех одноместных Су-25с и одном двухместных Су-25УБ. Все они непригодны для полета, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Киеву передали стрелковое оружие, боеприпасы, артиллерийские орудия, танки, противотанковое вооружение и ПВО. Петровска подчеркнула, что все это вооружение не было частью арсенала армии Северной Македонии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна в ближайшие 4-6 недель передадут Украине МиГ-29.

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