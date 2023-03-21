Реакция западных СМИ на визит Си Цзиньпина в Москву

На Западе отреагировали нервно

Москва - первая мировая столица, куда Си Цзиньпин прилетел сразу после переизбрания на высший государственный пост КНР. Этот факт, равно как статус и длительность визита китайского лидера в Москву, не остались незамеченными нигде в мире. И если на Западе реакцию в целом можно описать как нервозную, то, например, китайские СМИ пишут о глобальном историческом значении поездки.

К визиту председателя Си в Москве приковано и внимание Запада. Двустороннюю встречу транслировали ведущие зарубежные телеканалы.

Сигнал услышали в США, анонсировав очередной пакет помощи Украине, заявив, что не собираются допустить перемирия. В эфире телеканал CNN представитель Белого дома Джон Кирби решил себя не сдерживать:

"Это две нации, которых раздражает гегемония США. Им не нравится играть по правилам. И они хотят бросить вызов США. Это брак по расчету, а не по любви. Это две страны, у которых нет чертовски большого доверия друг другу, но у них есть общий враг – Запад".

И вот итальянские СМИ решили порассуждать, кто же на фото настоящий агрессор? Припомнив Вашингтону поставки вооружения Киеву и недавнее заявление о недопустимости перемирия. Конечно, без украинской темы никуда. Китай – автор мирного плана по урегулированию конфликта. Впрочем, основная идея этой поездки главы КНР - показать пример общения и взаимоуважения, который подают лидеры двух держав.

"Американские стратеги надеются, что однажды им удастся спровоцировать второй раскол между Москвой и Пекином, подобный тому, который привел к сближению США и Китая в 1970-х годах. Но в настоящее время это кажется невозможным", - пишут западные СМИ.

Эксперты анализируют каждое движение, случайный взгляд и в особенности количество рукопожатий лидеров. Журналисты даже заглянули в меню президентов – только российские продукты. После довольно долгой беседы - она длилась 4 с половиной часа - Владимир Путин провожает своего коллегу до машины. Русское гостеприимство и уважение, которое не мог не оценить китайский лидер.

"Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова Президента России и Председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность. Главного не заметили – оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Созидательность не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Китайская пресса пестрит обложками, а в эфире новостей - кадры российской столицы. В Министерстве иностранных дел уже дают первые комментарии: "Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития".

Оценили и подготовку - по дороге из аэропорта билборды с приветствием лидера КНР. Все это уже и в интернете.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"