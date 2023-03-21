Российские силы прорвали оборону ВСУ на севере Авдеевки

Последние данные о ходе СВО

Российские войска прорвали оборону неонацистов на севере Авдеевки. Освобождена железнодорожная станция. Таким образом, противник утратил возможность перебрасывать резервы. Также наши штурмовые группы вошли в Каменку и приступили к уничтожению опорных пунктов ВСУ. Киевские боевики тем временем не прекращают обстрелы Донецка.

ВСУ с начала суток пять раз обстреляли ДНР, выпустив 24 снаряда натовского калибра. Под ударом оказались Горловка и поселок Гольмовский. Наиболее ожесточенно националисты били по столице республики - девять прилетов всего за четыре минуты в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, повреждения получили ряд гражданских объектов.

Подразделения ВДВ штурмуют позиции украинских формирований на одном из направлений. Бой скоротечный. Наши военные используют стрелковое оружие, гранатометы АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберные пулеметы "Корд". Под шквальным огнем у противника просто нет шансов удержать этот район.

С закрытых позиций наступление наших войск прикрывают снайперы. Винтовки с модернизированными прицелами позволяют вести прицельный огонь, находясь в километре от противника. Каждый выстрел - точное попадание в цель, причем, в любое время суток.

Работу снайперов по наведению артиллерия использует в полной мере. Как только цели определены, самоходные артустановки "Мста-С" оперативно занимают позиции и наносят удар по укрепрайону противника. Высокоточные фугасные и осколочно-фугасные снаряды легко поражают как бронетехнику противника, так и фортификационные сооружения, включая заглубленные бетонные укрытия.

Наиболее массированные удары артиллерия сейчас наносит на Артемовском, Северском, Авдеевском и Запорожском направлениях, где наши подразделения ведут наступление.

Под Артемовском позиции и орудия националистов сегодня уничтожает модернизированный БПЛА "Ланцет". Этот беспилотник зарекомендовал себя как одно из самых эффективных средств контрбатарейной борьбы. Впрочем, сначала из-за небольшой взлетной массы его не удавалось оснастить достаточно мощной боевой частью. Производитель доработал дрон и теперь он с легкостью уничтожает орудия, даже защищенные специальными сетями.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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