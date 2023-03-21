Во Франции не прекращаются протесты из-за пенсионной реформы

Тысячи французов вышли на улицы

Почти 200 задержанных только в Париже. Демонстрации, погромы, столкновения с полицией и в других крупных городах страны – Лилле, Бордо, Монпелье. Уже восьмая за два месяца общенациональная забастовка и многотысячные выступления – всё для того, чтобы власти отказались от предложенной президентом пенсионной реформы.

Победа казалась близка – жаркое выступление премьера Элизабет Борн в защиту законопроекта в Национальном собрании прошло при почти опустевшем зале. Однако кабинет решился на экстренный шаг – провести закон в обход голосования в парламенте, на основании особых конституционных полномочий президента. Сразу две попытки вынести вотум недоверия правительству потерпели крах – для отставки кабинета не хватило всего девяти голосов. И тысячи французов снова хлынули на улицы. Спецназ встретил недовольных дубинками и слезоточивым газом.

Ароматы Парижа в нынешнем сезоне – удушливый запах мусора, которым в последнюю неделю завалены улицы самого романтичного города мира. Переполненные баки полыхают зловонными кострами. А сотрудники отрасли на работу не собираются.

Повышение пенсионного возраста с 62 до 64-х лет в ряде других стран Европы вызвало бы улыбку. Но только не во Франции, где крепкие социальные гарантии – один из столпов государственного устройства. Но население стремительно стареет. Как укрепить национальную экономику безболезненно для собственных граждан, президент Макрон не придумал. Только вот лавры реформатора и спасителя Франции нужно ещё завоевать.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"