США рассекретят информацию о происхождении COVID-19

Глава Белого дома оставил за собой право сохранить втайне часть разведданных

Власти США решили отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, напомнив гражданам о коронавирусе, точнее, о своих выводах на тему происхождения Ковид-19.

Президент Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом закон, обязывающий американскую разведку рассекретить информацию о первоисточнике пандемии. При этом глава Белого дома оставил за собой право сохранить втайне часть разведданных, сообщает "ТВ Центр".

Речь о скандальных отчетах ФБР о возможной утечке коронавируса якобы в результате лабораторного инцидента в китайском Ухане в ноябре 2019-го. Эта версия ставится под сомнение даже в американском разведсообществе. В Пекине же подобные предположения Вашингтона ранее назвали политической манипуляцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"