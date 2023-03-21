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США рассекретят информацию о происхождении COVID-19

11:48
  • вторник
  • 21 марта 2023

Глава Белого дома оставил за собой право сохранить втайне часть разведданных

Власти США решили отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, напомнив гражданам о коронавирусе, точнее, о своих выводах на тему происхождения Ковид-19.

Президент Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом закон, обязывающий американскую разведку рассекретить информацию о первоисточнике пандемии. При этом глава Белого дома оставил за собой право сохранить втайне часть разведданных, сообщает "ТВ Центр".

Речь о скандальных отчетах ФБР о возможной утечке коронавируса якобы в результате лабораторного инцидента в китайском Ухане в ноябре 2019-го. Эта версия ставится под сомнение даже в американском разведсообществе. В Пекине же подобные предположения Вашингтона ранее назвали политической манипуляцией.

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