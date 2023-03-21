Пять крупных производств появятся в Москве в этом году

Инвесторы вложили в проекты порядка 19 млрд рублей

В этом году в Москве появятся пять крупных производств, на которых будет трудоустроено почти три с половиной тысячи человек. Об этом написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Вскоре введут в эксплуатацию роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для строительства домов, производственные объекты на востоке и очистные сооружения на севере города.

В Южном округе построят инженерный центр, а в ТиНАО - промышленный парк. В сумме инвесторы вложили в проекты около 19 миллиардов рублей. Для их реализации город предоставил землю в аренду без торгов.

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