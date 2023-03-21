На кадрах запечатлены достопримечательности полуострова

На Никитском бульваре в Москве открылась фотовыставка "Крымская весна. 9 лет мы вместе", приуроченная к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

На кадрах запечатлены культурные и архитектурные достопримечательности полуострова, а также объекты инфраструктуры, построенные после 2014 года. Среди них Крымский мост, трасса "Таврида", отреставрированные исторические дворцы.

"Тот героизм и та решимость жителей Крыма, которую они проявили в 14-м году, и тот энтузиазм, который сейчас на протяжении уже 9 лет демонстрируют жители Крыма и жители всех регионов страны, которые оказывают помощь и поддержку и севастопольцам и крымчанам. И посмотрите, что сейчас стало всего лишь за 9 лет. И я думаю, что за 5 лет мы вообще Крым не узнаем", - отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

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