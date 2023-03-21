Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дианы Дождевой

Лекарства девочке нужны срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 17-летней Диане Дождевой. Около полугода назад ей поставили смертельный диагноз – миелодиспластический синдром. Девочке требуется срочная трансплантация костного мозга. Но из-за особенностей организма проведение операции связано с высокими рисками. Чтобы помочь ребёнку перенести высокотоксичную процедуру, необходимо дорогостоящее лекарство. Но у семьи нет таких денег.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Дианы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Каждый вечер они играют в веселую настольную игру, но на их лицах нет улыбок. В октябре прошлого года выяснилось, что старшая дочка - 17-летняя красавица Диана смертельно больна. Из маленького поселка Мотыгино на берегу Ангары, где живет семья, девочку санитарным вертолетом отправили в Красноярск.

С большим трудом семья перебралась в Санкт-Петербург, сняли комнату рядом с онкологической больницей. Полное обследование выявило миелодиспластический синдром, осложненный генетическими аномалиями, в частности, трисомией.

Диагноз настолько сочетанный, что стандартная химиотерапия Диане не поможет. Единственный способ - экстренная трансплантация костного мозга. Сейчас Диана вынуждена каждый день сдавать анализы в больнице, чтобы контролировать показатели крови. И если они упали, оставаться на переливание.

"Трансплантация нужна в короткие сроки, поскольку Диана зависима от переливания гема-компонентов, тромбоцитов, эритроцитарной смеси. Чем раньше она будет выполнена, тем лучше будет результат", - говорит Анна Осипова, заведующая амбулаторным отделением клиники НИИ детской гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачёвой.

Донором может стать папа, его клетки подошли. Но семью предупредили: Диана, учитывая состояние ее организма, перенесет высокотоксичную процедуру очень тяжело, это высокий риск. Чтобы донорские клетки лучше прижились, требуется мощная подготовка - так называемое кондиционирование организма специальными препаратами. Препараты дорогостоящие, некоторые из них даже не зарегистрированы в России. Общая стоимость - 3 586 255 рублей.

"Нам как сказали … Я как села, так и встать не могла. Я же понимаю, что у нас таких денег нет. Я не представляю вообще, где взять. У нас и так уже у семьи два кредита, нам даже такую сумму никто не даст", - говорит мама девочки Марина Дождева.

Семья в страшной западне. Сейчас на больничном даже папа. Пока есть хоть малейшая надежда на то, что деньги удастся найти, надо готовится к донорству. Сергей работает в пожарной службе МЧС, спасает жизни других людей. И вот когда пришло время спасти собственную дочь, он готов отдать все, но таких огромных денег, сколько стоят лекарства, у него нет.

"Вынужден обратиться к людям. Никогда не прибегали к этому вообще. Всегда старались сами как-то выйти из ситуации, зарабатывать. А сейчас вынуждены просить о помощи", - сказал Сергей Дождев.

Лекарства Диане нужны срочно. Ее организм угасает. Мама с ужасом понимает: если не собрать нужную сумму в ближайшие дни, она просто потеряет дочь.

"Мы даже до пересадки не дойдем. Вы понимаете, что это самое страшное. Мы жили хотя бы две недели без переливания. Сейчас мы не можем уже жить и пять дней без этого. Все чаще требуются переливания. Гемоглобин падает, лейкоциты падают, тромбоциты", - рассказала Марина Дождева.

На людях девочка держится молодцом, но по ночам рыдает так, что слышат соседи. Ведь она была звездой школы: первая красавица, главная участница всех праздников и концертов. Дома Диану, маму и папу очень ждет младшая сестра Даша. Она осталась с бабушкой и не знает, что Диана может не вернуться. Все спрашивает: когда они приедут.

Они стараются верить, что это действительно произойдет. Что добрые люди помогут собрать нужную сумму и Диана доживет до спасительной пересадки. Надежда на это - единственное, что у них осталось.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург

У Дианы нет возможности ждать, коварная болезнь быстро прогрессирует. И девочке очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дианы Дождевой, программа 1646

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