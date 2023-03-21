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Аксенов рассказал о ситуации в Джанкое после атаки дронов

10:45
  • вторник
  • 21 марта 2023

Серьезных повреждений нет

Ситуация в Джанкое, который накануне атаковали украинские БПЛА, находится под контролем.
Атаковавшие Джанкой дроны были "украшены" популярными мемами

Об этом во вторник, 21 марта, заявил Глава Крыма Сергей Аксенов. В городе уже начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимание на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства (цитата по РИА Новости).

Украинские беспилотники атаковали Джанкой на севере Крыма вечером в понедельник, сработала ПВО. Один из БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами. Пострадал один человек, его жизнь вне опасности. Обломки повредили несколько объектов в городе и электросети.

Мэр Джанкоя Игорь Ивин объявил режим ЧС муниципального уровня после атаки украинских БПЛА.

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