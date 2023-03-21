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Умер актер из "Гарри Поттера" и "Звездных войн"

10:53
  • вторник
  • 21 марта 2023

Ему было всего 56 лет

Британский актер Пол Грант скончался на 57-м году жизни.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на дочь актера Софи Грант. Пола нашли без сознания недалеко от вокзала Кингс-Кросс в четверг, 16 марта. Вскоре медики диагностировали смерть мозга Гранта, и в воскресенье, 19 марта, актера отключили от аппарата жизнеобеспечения. Причина смерти не называется.

"Его хорошо знали и любили. Он ушел слишком рано", - сказала телеканалу дочь актера.

Грант сыграл гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень" и представителя расы маленьких существ эвоков в "Возвращении джедая". Рост актера всего 132 сантиметра.

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Британский актер Пол Грант
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