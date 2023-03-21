ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые заблудились на льду Байкала

11:52
  • вторник
  • 21 марта 2023

Они попали в метель

На Байкале этой ночью сотрудники МЧС спасли из снежного плена 14 человек. В районе озера была мощная метель и практически нулевая видимость.

Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Поступило сообщение от водителя, который не смог продолжать движение. Автомобиль обнаружили всего через полчаса - на льду. С помощью строп машину зафиксировали и довезли до берега.

Позже выяснилось, что в районе находятся две туристические группы. Они также запросили помощь. Всех потерпевших нашли и благополучно доставили до турбазы. Ранее МЧС предупреждало жителей региона о неблагоприятных погодных условиях и напоминало, что выезд на лёд опасен для жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники МЧС возле вертолета
Сотрудники МЧС возле вертолета
Рыбаки льду Байкала
Рыбаки льду Байкала
Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС и скорая помощь
Сотрудники МЧС и скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.