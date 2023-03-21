Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые заблудились на льду Байкала

Они попали в метель

На Байкале этой ночью сотрудники МЧС спасли из снежного плена 14 человек. В районе озера была мощная метель и практически нулевая видимость.

Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Поступило сообщение от водителя, который не смог продолжать движение. Автомобиль обнаружили всего через полчаса - на льду. С помощью строп машину зафиксировали и довезли до берега.

Позже выяснилось, что в районе находятся две туристические группы. Они также запросили помощь. Всех потерпевших нашли и благополучно доставили до турбазы. Ранее МЧС предупреждало жителей региона о неблагоприятных погодных условиях и напоминало, что выезд на лёд опасен для жизни.

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