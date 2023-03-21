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Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай

11:29
  • вторник
  • 21 марта 2023

Россия выбрана первой страной визита

Лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай в этом году.

Об этом он заявил в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Доме правительства, передает РИА Новости

Россия выбрана первой страной визита, так как это соответствует исторической логике: мы крупнейшие державы и стратегические партнеры, подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, лидер Китая пригласил в свою страну главу российского кабмина, подчеркнув, что необходимо активизировать работу межправительственных механизмов двух стран.

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