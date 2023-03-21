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Оборудование тягово-понизительной подстанции смонтировано на станции метро "Аэропорт Внуково"

12:14
  • вторник
  • 21 марта 2023

В техническом помещении ТПП станции установлены все трансформаторы

Оборудование подстанции смонтировано на строящейся станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. Об этом во вторник сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"В техническом помещении ТПП станции "Аэропорт Внуково" установлены все трансформаторы. Сейчас строители проводят так называемую "обвязку" – соединяют всё оборудование кабельно-проводниковой продукцией. Затем запланирован комплекс наладочных работ", – рассказал он.

Андрей Бочкарёв пояснил, что по технологии эксплуатации для подстанции в помещении устроены полимерные полы, которые обеспечили надлежащий уровень беспыльности, водостойкости и антистатичности.

Всего на станции "Аэропорт Внуково" построено 271 служебное и техническое помещение, более чем в половине из них завершается чистовая отделка, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

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Строительство станции метро "Аэропорт Внуково"
Строительство станции метро "Аэропорт Внуково"
Строительство станции метро "Аэропорт Внуково"
Строительство станции метро "Аэропорт Внуково"
Станция метро "Аэропорт Внуково"
Станция метро "Аэропорт Внуково"
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