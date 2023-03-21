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Собянин: На станциях БКЛ установлено 252 современных эскалатора

12:03
  • вторник
  • 21 марта 2023

Самый длинный эскалатор БКЛ - на станции "Марьина Роща"

На станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро установлено 252 современных эскалатора, их суммарная длина – более семи километров. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке - станция "Печатники". Здесь их 17. Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию и на МЦД-2", - отметил градоначальник.

По словам мэра, самый длинный эскалатор БКЛ находится на станции "Марьина Роща". Его длина составляет 130 метров.

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