Более 800 тыс. кв. метров жилья строится и проектируется по программе реновации на западе Москвы

Строящиеся новостройки находятся в шести районах ЗАО столицы

В Западном административном округе Москвы по программе реновации строится 21 жилой дом, в проекте находятся еще 17 новостроек. Их суммарная площадь – более 800 тысяч квадратных метров, сообщили в департаменте градостроительной политики столицы.

Объем проектируемого и строящегося жилья в округе позволяет обеспечить жильем более 25 тысяч горожан, отметил глава ведомства Сергей Левкин.

Строящиеся новостройки находятся в шести районах ЗАО столицы, больше всего их в Можайском районе. На западе городе уже введено в эксплуатацию уже 28 новостроек, отметили в департаменте градостроительной политики.

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