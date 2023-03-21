Верховный суд назвал условия для оправдания дезертиров

Оправдание действует только один раз

Военнослужащие, впервые совершившие дезертирство вследствие стечения тяжелых обстоятельств, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного суда (ВС) России о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы, передает РАПСИ.

В документе разъясняется, что военнослужащий считается совершившим преступление впервые, если он ранее не привлекался к уголовной ответственности именно за дезертирство. Под тяжелыми жизненными обстоятельствами понимается болезнь ближайших родственников, неуставные действия в отношении военнослужащего, невозможность получить медицинскую помощь.

Оправдание действует только один раз. Норма распространяется на статьи УК России 337 ("Самовольное оставление места службы") и 338 ("Дезертирство").. При этом если тяжелые обстоятельства устранены, а военнослужащий продолжает незаконно пребывать вне части, за последующее уклонение от военной службы он подлежит уголовной ответственности на общих основания.

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