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Сергей Левкин: Школу на 900 мест в Москворечье-Сабурово подключили к инженерным сетям

12:35
  • вторник
  • 21 марта 2023

Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года

В столичном районе Москворечье-Сабурово к инженерным сетям подключили школу на 900 мест. Об этом говорится в материале пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Площадь здания учебного заведения – более 16 тысяч квадратных метров. "В школе расположатся учебные кабинеты, пищеблок и обеденный зал с делением на зоны для младшей и старшей школы, медицинский блок и блок дополнительного образования", - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Отмечается, что для школьников предусмотрен спортивно-оздоровительный блок, актовый зал, а также IT-полигон. Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

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