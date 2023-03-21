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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

13:49
  • вторник
  • 21 марта 2023

Он продолжался более семи часов

В небо над Японским морем поднялись два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС - мощь ядерной триады нашей страны, сообщили в Минобороны.

Эти турбовинтовые самолеты поднимаются на огромные высоты - способны выполнять задачи вне радиуса любых систем ПВО. Оснащены передовым вооружением, в том числе новейшими крылатыми ракетами. И могут находиться в воздухе несколько суток.

Этот плановый полет продолжался более семи часов. Ракетоносцев сопровождали экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Как уточнили в Минобороны, все задачи были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Пилот стратегического ракетоносеца Ту-95МС ВКС России
Пилот стратегического ракетоносеца Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
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