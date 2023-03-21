В Белоруссии ликвидировали террориста с поддельным российским паспортом

Он намеревался устроит теракты на ж/д вокзале и в здании КГБ

Спецслужбы Белоруссии ликвидировали заброшенного из Польши террориста в Гродно.

Мужчина намеревался совершить теракты в отношении граждан и должностных лиц, сообщает телеканал "Беларусь-1". Террорист изучал возможности совершения терактов на желзнодорожном вокзале и в областном КГБ.

У злоумышленника изъяли поддельный российский паспорт на имя Алексея Ломакина и арсенал оружия, состоящий из автомата Калашникова, патронов к нему и гранаты.

19 марта в Гродно прошла операция КГБ, в ходе которой был ликвидирован террорист иностранного происхождения. Боевик оказал вооруженное сопротивление, но бойцам группы "Альфа" удалось провести операцию без жертв среди оперативников и гражданских.

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