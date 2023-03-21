Новый велопешеходный мост через Яузу свяжет два столичных района

Строительство объекта - часть плана развития территории МГТУ им. Баумана

Два столичных района - Басманный и Лефортово - свяжет новый велопешеходный мост. Его построят через реку Яузу. Об этом во вторник рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Основой конструкции и главным украшением станет смотровая площадка-амфитеатр. Кроме того, спуски к набережным оборудуют лестницами, пандусами и лифтами.

Строительство моста - часть плана развития территории МГТУ имени Баумана. На Рубцовской набережной он выйдет к одному из корпусов университета, а с противоположной стороны, на Госпитальной набережной, к строящемуся общежитию. В эксплуатацию новый мост планируют сдать через два года.

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