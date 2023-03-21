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В Пушкинском музее сменился директор

14:59
  • вторник
  • 21 марта 2023

Музей возглавила Елизавета Лихачёва

Директором Пушкинского станет искусствовед Елизавета Лихачёва. Почти 17 лет она руководила Государственным музеем имени Щусева.

Сообщается, что благодаря деятельности Лихачёвой посещаемость выставочной площадки увеличилась в четыре раза. При её участии было организовано более 80 ярких проектов. А также начали готовить к реставрации Дом Мельникова, отмечает "ТВ Центр".

Что касается экс-директора Пушкинского, то именно Марине Лошак удалось обновить залы постоянной экспозиции, а также провести там ряд выставок, которые стали настоящим подарком для ценителей искусства. Среди них "Прерафаэлиты", "Шедевры Лейденской коллекции", "Музы Монпарнаса".

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