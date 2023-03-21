В Пушкинском музее сменился директор

Музей возглавила Елизавета Лихачёва

Директором Пушкинского станет искусствовед Елизавета Лихачёва. Почти 17 лет она руководила Государственным музеем имени Щусева.

Сообщается, что благодаря деятельности Лихачёвой посещаемость выставочной площадки увеличилась в четыре раза. При её участии было организовано более 80 ярких проектов. А также начали готовить к реставрации Дом Мельникова, отмечает "ТВ Центр".

Что касается экс-директора Пушкинского, то именно Марине Лошак удалось обновить залы постоянной экспозиции, а также провести там ряд выставок, которые стали настоящим подарком для ценителей искусства. Среди них "Прерафаэлиты", "Шедевры Лейденской коллекции", "Музы Монпарнаса".

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