На блогера Митрошину завели уголовное дело: что о ней известно

За последнее время это уже вторая подобная история

Блогера Александру Митрошину заподозрили в неуплате налогов на 120 миллионов рублей. Сегодня Следственный комитет завел на неё уголовное дело. Девушка зарабатывает на авторских курсах и марафонах, и свой доход оценивает по упрощённой схеме налогообложения. Вот только по факту суммы были намного больше. А "лишние" деньги она скрывала с помощью подставных ИП.

"Как начать блог с нуля и стать лидером своей ниши" - Александра Митрошина, она же "Матерь Бложья", со знанием дела открывает секреты успешных блогеров, объясняет, как вести бизнес в интернете. У неё в одной из соцсетей четыре с лишним миллиона подписчиков.

Александра родилась в Петрозаводске, ей 28 лет. Училась на факультете журналистики МГУ, в Высшей школе экономики, работала на радио. Собственный блог у неё - с 2013 года. Выпускала брошюры, вела обучающие курсы, помогала в продвижении - естественно, не бесплатно. Зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и налоги платила соответственно по упрощенной схеме.

Но если доход становится больше 150 миллионов рублей в год, должны измениться и налоговые отчисления. В случае с Александрой этого не произошло, считают в Следственном комитете. За период с октября 2020 по май 2022-го года, уверяет следствие, Митрошина получила гораздо больший доход, чем это отразилось в налоговых документах.

Она, кстати, и сама основательно помогла следствию - не раз демонстрировала в соцсетях и свои доходы, и истории из жизни "неприлично богатой женщины". Писала, кстати, и о случившихся проблемах с налоговой еще в 2022 году, обещая заплатить долг в 200 миллионов рублей.

Следственный комитет уже провёл обыски в квартирах, принадлежащих Александре Митрошиной. У неё в собственности - недвижимость в Бутове, апартаменты в Москва-Сити и в самом центре столицы - на Большой Дмитровке.

Но еще в марте 2022 года блогер сменила место жительства - перебралась в Дубай. За неуплату налогов ей могут грозить штрафы или даже лишение свободы до трех лет. Но у Александры в ближайшее время совсем другие планы - на первое апреля у неё намечен трансформационный форум - обещает вместе с партнёрами делиться ошибками и жизненными трудностями. И подписчики уже отмечают - уголовное дело о неуплате налогов в 120 миллионов рублей как нельзя лучше соответствует заявленной теме.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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