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В Талдоме арестовали группу лжеполицейских

15:03
  • вторник
  • 21 марта 2023

Они вымогали деньги

Вымогали деньги прямо на дороге. В подмосковном Талдоме арестована группа лжеполицейских, которых подозревают в разбойном нападении.

Установлено, что злоумышленники перегородили выезд иномарке, припаркованной на обочине. Окружили водителя. И предъявили ему обвинение в незаконном обороте наркотиков.

Впрочем, привлечения к уголовной ответственности, по их словам, можно избежать, если заплатить. Мужчина сначала отказался. Но лже-оперативники начали угрожать оружием и физической силой супруге потерпевшего. В результате водитель отдал им 87 тысяч рублей. А также банковскую карту и сообщил пин-код. Позже мошенники сняли с неё 200 тысяч рублей.

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