Жители Одинцова встревожены новостями о закрытии детского садика

В государственные сады в городе попасть трудно

В подмосковном Одинцове жители одного из кварталов пытаются отстоять единственный в округе детский сад. Он хоть и частный, но родителей устраивает и его расположение, и цены, и обучение. Да и не надо переживать, когда же подойдет очередь в государственное учреждение. Проблемы начались, когда у здания, где располагался садик сменился собственник. Он никак не мог найти общий язык с образовательным учреждением. В конфликт вмешалась местная администрация.

Ресторан, торговый центр или кальянная на месте действующего детского сада. Именно такие предположения возникли у родителей воспитанников дошкольного учреждения "Оленёнок" в подмосковном Одинцове после новости, что с 1 апреля двери для них закрыты. И это посреди учебного года.

Детский сад "Оленёнок" - частный. Родители платят от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Но никто не жалуется. Потому что он – единственный на весь квартал. Да и к образованию вопросов никогда не возникало.

В государственные сады в Одинцово попасть трудно, признаются родители. В очереди можно стоять годами. В городе ощутима проблема с местами в дошкольных учреждениях.

Собственник здания и земли сменился в феврале. По словам директора, их выкупил коммерсант за 165 миллионов рублей. Многим эта цена показалась слишком маленькой. Тем более, для требований сделать сначала ремонт, а потом ещё продать со всем оснащением. Однако закрыть сад сейчас, говорят родители, невозможно. На имуществе стоит обременение до сентября этого года. Поэтому разорвать отношения с родителями и работниками может только директор.

"К представителям собственника пришла большая комиссия, которая обозначила условия нахождения нашего центра в этом здании. И требования, которые были предъявлены, оказались для нас неприемлемыми. А именно инвентаризация и продажа всего имущества "Оленёнка", оценка за счёт средств "Оленёнка", инспектирования образования, иными словами, это передача бизнеса", - рассказала директор детского сада Алла Ямпольская.

Сад коммерческий и возникшая ситуация, что называется, исключительно про деньги. Однако в администрации оставлять детей посреди учебного года без садика считают неприемлемым. Поэтому готовы вмешаться в проблему.

"У нас достаточно большая очерёдность в этом микрорайоне и вообще по Одинцово. И администрация округа приложит все усилия для того, чтобы там был или новый, или этот же частный детский садик", - заявил Олег Дмитриев, заместитель главы Одинцовского г.о. по социальным вопросам.

В администрации поспешили успокоить. Ничего кроме детского сада на этом месте быть не может. Генплан давно разработан и утверждён. Сейчас в ситуацию вмешалась и прокуратура. Поэтому родители надеются, что за оставшиеся две недели в этом несправедливом споре возможность не отправлять воспитанников на домашнее обучение всё-таки найдётся.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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