В Москве спасли двух котят, провалившихся в вентиляционную трубу

На помощь пришли специалисты "Спасрезерва"

На Чертановской улице два котёнка провалились в вентиляционную трубу и оказались в западне.

Один маленький узник жалобно пищал на весь дом, второй стойко молчал. На помощь вызвали специалистов "Спасрезерва". Но даже для них всё оказалось не так просто. Отверстие в подвале, куда провалились котята, было очень узким и труднодоступным. Так что обычные способы спасения здесь не сработали.

Но котятам всё же повезло. Один из спасателей в очередной раз попытался сам дотянуться до пленников. И в последний момент смог их ухватить за шерсть. Так и вытащил. Котят сразу передали заявителям, сейчас им ничего не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"