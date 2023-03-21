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В Москве спасли двух котят, провалившихся в вентиляционную трубу

15:08
  • вторник
  • 21 марта 2023

На помощь пришли специалисты "Спасрезерва"

На Чертановской улице два котёнка провалились в вентиляционную трубу и оказались в западне.

Один маленький узник жалобно пищал на весь дом, второй стойко молчал. На помощь вызвали специалистов "Спасрезерва". Но даже для них всё оказалось не так просто. Отверстие в подвале, куда провалились котята, было очень узким и труднодоступным. Так что обычные способы спасения здесь не сработали.

Но котятам всё же повезло. Один из спасателей в очередной раз попытался сам дотянуться до пленников. И в последний момент смог их ухватить за шерсть. Так и вытащил. Котят сразу передали заявителям, сейчас им ничего не угрожает.

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